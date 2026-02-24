Irán dice que los estudiantes tienen derecho a protestar, pero con «límites»

afp_tickers

2 minutos

Los estudiantes universitarios tienen derecho a protestar, pero deben «entender los límites», afirmó este martes una portavoz gubernamental iraní, en la primera reacción a las nuevas manifestaciones en los campus.

Los alumnos comenzaron el sábado un nuevo semestre con manifestaciones a favor y en contra del gobierno, según los medios de comunicación locales.

Algunos gritaban lemas como los de las recientes manifestaciones antigubernamentales que, según varias oenegés, se saldaron con miles de muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

El régimen de los ayatolás se encuentra actualmente bajo fuerte presión del presidente estadounidense Donald Trump para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear. Washington ha ordenado un amplio despliegue naval y aéreo en Oriente Medio, aunque sin cerrar la vía diplomática.

«Las cosas sagradas y la bandera son dos ejemplos de estos límites que debemos proteger y no traspasar ni desviarnos de ellos, ni siquiera en el momento álgido de la ira», afirmó la portavoz iraní Fateme Mohayerani.

Según ella, los estudiantes iraníes «tienen heridas en el corazón y han visto escenas que pueden alterarlos y enfurecerlos; esta ira es comprensible».

En diciembre Irán fue escenario de protestas, sobre todo por el costo de la vida en un país sometido a sanciones. Los días 8 y 9 de enero las manifestaciones se extendieron a muchas ciudades.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha contabilizado más de 7.000 muertos pero cree que son muchos más.

Las autoridades iraníes reconocen más de 3.000 fallecidos, pero afirman que la violencia fue causada por «actos terroristas» alimentados por Estados Unidos e Israel.

Mohayerani declaró el martes que una misión de investigación estudia «las causas y los factores» de las protestas y presentará un informe.

pdm/axn/erl/pc