Irán dice que su nueva oleada de ataques alcanzó setenta puntos en Israel

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Redacción Internacional, 25 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní dijo este miércoles que la nueva oleada de ataques que lanzó contra Israel este miércoles alcanzaron «con éxito» más de setenta puntos en el norte y sur del país.

Irán lanzó ataques en Haifa y Al Jadriya (norte de Israel) y Dimona (sur), informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por su agencia de noticias Tasnim.

La misma fuente afirmó que en esta oleada usó los misiles balísticos «Imad», «Qiyam», «Khorramshahr 4».

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este miércoles que Israel ha arrojado más de 15.000 proyectiles sobre Irán, lo que indicó que equivale a «cuatro veces más» que en la guerra de doce días de junio de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones «productivas» con Teherán.

Sin embargo, medios estatales iraníes informaron este miércoles de que Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra por considerarla “excesiva” y ha establecido sus propias condiciones.

Una fuente oficial dijo a la televisión del régimen Press TV que Washington envió la propuesta a través de canales diplomáticos a Teherán, que la ha considerado “excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”. EFE

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