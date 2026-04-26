Irán ejecuta a un hombre condenado por pertenecer a grupo yihadista
Un hombre condenado en Irán por pertenecer al grupo yihadista sunita Jaish al Adl y participar en ataques contra las fuerzas de seguridad fue ejecutado el domingo, anunció el poder judicial iraní.
Las ejecuciones han aumentado en el país desde el inicio de la guerra desatada por la ofensiva estadounidense e israelí del 28 de febrero.
Amer Ramesh fue detenido durante una operación antiterrorista realizada en Shabahar, en la provincia de Sistán-Baluchistán (sudeste), indicó Mizan Online, página web del poder judicial, sin precisar la fecha.
Fue condenado a muerte por «rebelión armada, atentados con bomba y emboscadas contra militares», así como por pertenecer a Jaish al Adl, un grupo proscrito en Irán e incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.
La corte suprema iraní confirmó la sentencia en apelación, según Mizan Online.
El sábado, otro hombre fue ejecutado en Irán tras ser condenado por colaborar con los servicios secretos israelíes.
Según organizaciones como Amnistía Internacional, Irán es el segundo país que más aplica la pena de muerte, después de China.
