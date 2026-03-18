Irán entierra a Larijani y jura vengar su muerte

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Irán juró vengar la muerte en un ataque israelí de su jefe de seguridad interna, Alí Larijani, quien será enterrado este miércoles, y lanzó una andanada de misiles que mató a dos personas cerca de Tel Aviv.

El régimen iraní advirtió de que nadie escapará a las consecuencias de la guerra que libra contra Israel y Estados Unidos, mientras los países del Golfo interceptaron nuevos cohetes y drones lanzados contra objetivos que incluyen bases estadounidenses.

En Líbano, al menos 12 personas murieron y unas 40 resultaron heridas en nuevos ataques israelíes, en uno de los grandes frentes de la guerra por la presencia en el país del movimiento proiraní Hezbolá.

«La ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencias o raza», escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, un mensaje en las antípodas de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que suele hablar de un conflicto breve.

– Funeral en Teherán –

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó el martes la muerte de su jefe, un pilar del poder desde hace décadas, y que la semana pasada desafió los bombardeos participando en una manifestación en plena calle en Teherán.

El funeral de Alí Larijani está previsto a partir de las 10H30 GMT en Teherán, según las agencias iraníes Fars y Tasnim.

Se celebrará al mismo tiempo que los del líder de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, cuya muerte también se confirmó el martes, y de los más de 80 marinos de la fragata hundida por un submarino de Estados Unidos hace dos semanas, frente a las costas de Sri Lanka.

Los nombres de Larijani y Soleimani se unen a la lista de líderes iraníes asesinados por Estados Unidos e Israel, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei, eliminado el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Las autoridades anunciaron primero su funeral, pero luego lo aplazaron indefinidamente.

– Una respuesta «decisiva» –

El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, juró venganza y aseguró que la respuesta al asesinato de Larijani será «decisiva».

Desde el inicio de la guerra, Irán ataca intereses estadounidenses, instalaciones energéticas e infraestructuras civiles de sus vecinos del Golfo y mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo y gas mundiales.

Para reabrir el paso por el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses lanzaron algunas de sus bombas más pesadas contra instalaciones de misiles en Irán.

Estados Unidos descargó varias bombas de 2.250 kilos, valoradas en 288.000 dólares cada una, contra las instalaciones militares iraníes que impiden el paso de buques cisterna por el estrecho, dijo el Comando Central estadounidense.

Trump criticó el martes a sus aliados, que han tomado distancia de la guerra y descartan ayudar a escoltar barcos cisternas por el estrecho.

Pero también se jactó en su plataforma Truth Social de que su ejército no depende de los aliados. «NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE», escribió Trump.

– Más bombardeos israelíes en Beirut –

Beirut volvió este miércoles a ser bombardeada por Israel. Murieron al menos 12 personas, que se suman a las 900 víctimas en Líbano desde que empezó la guerra.

Uno de los fallecidos es un responsable de Al Manar TV, el canal de Hezbolá. El movimiento proiraní abrió el 2 de marzo un frente con Israel para vengar la muerte de Jamenei.

Este miércoles, tres barrios de la capital fueron blanco de estos ataques, tal como constataron los equipos de AFP.

En el barrio de Bashura, donde los israelíes avisaron previamente, un edificio fue alcanzado y quedó reducido a un montón de ruinas.

«Eran las cuatro de la mañana, estábamos durmiendo», contó a AFP Sarah Saleh, de 29 años. «Huimos en pijama, y nos fuimos a una plaza del centro de la ciudad».

El ejército israelí también anunció ataques contra «objetivos terroristas de Hezbolá» en la región de Tiro, en el sur, «en respuesta al lanzamiento de cohetes contra el Estado de Israel».

– Buscando a Jamenei –

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron el miércoles en un comunicado que habían lanzado misiles al centro de Israel «en venganza por la sangre del mártir Alí Larijani y sus compañeros».

Entre tanto, el ejército israelí indicó que está decidido a «localizar, encontrar y neutralizar» al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

Según responsables estadounidenses e israelíes, podría estar «desfigurado» o herido en una pierna por el ataque que mató a su padre.

«No sabemos nada de Mojtaba Jamenei, no lo escuchamos, no lo vemos, pero podemos decirle algo: lo rastrearemos, lo encontraremos y lo neutralizaremos», declaró a periodistas el portavoz militar israelí Effie Defrin.

Igualmente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en acabar con la república islámica, aunque Trump no se ha comprometido con ese objetivo.

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