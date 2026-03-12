Irán exporta más petróleo por el estrecho de Ormuz que antes de la guerra, según el WSJ

Madrid, 12 mar (EFE).- Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Ormuz que antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, lo que indica que mantiene el control sobre esa estratégica vía mientras el tránsito del resto de productores regionales permanece prácticamente paralizado.

Así lo afirma el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), que cita datos de la firma de seguimiento de petroleros Kpler para apuntar que, desde el inicio del conflicto, siete buques han cargado crudo en la costa iraní y que en los últimos seis días el volumen medio cargado alcanzó 2,1 millones de barriles diarios, por encima de los cerca de 2 millones exportados en febrero.

Mientras tanto, otros productores del Golfo —entre ellos Arabia Saudí e Irak— han reducido producción y buscan rutas alternativas para evitar el paso por el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo por el que circula aproximadamente un tercio del suministro mundial de petróleo.

El aumento reciente sugiere que los envíos iraníes no están sufriendo interrupciones y que la demanda china de crudo procedente de Irán se mantiene.

La crisis comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos al inicio del conflicto. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió de que atacaría cualquier barco que cruzara el estrecho y ha lanzado drones y misiles contra productores petroleros del Golfo, lo que ha disuadido a gran parte de la flota comercial.

El temor a un bloqueo total del paso marítimo está elevando la volatilidad del mercado energético. El precio del petróleo llegó a situarse cerca de 120 dólares por barril el lunes, antes de caer por debajo de 80 dólares al día siguiente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra terminaría “muy pronto”.

Según estimaciones de JPMorgan Chase, si el estrecho permaneciera bloqueado durante dos semanas el suministro del Golfo podría reducirse en unos 3,8 millones de barriles diarios, más del 3 % de la producción mundial.

Gran parte del crudo iraní que sigue cruzando el estrecho parece dirigirse a China a bordo de petroleros de la llamada “flota en la sombra”, buques antiguos utilizados por Irán y Rusia —a menudo sancionados por Estados Unidos— para transportar cargamentos de forma encubierta.

Desde el inicio de la guerra, alrededor de quince buques han atravesado el paso marítimo, la mayoría pertenecientes a esa flota y transportando petróleo iraní hacia China e India, según apunta el diario citando datos de Lloyd’s List Intelligence. EFE

