Irán incorpora 1.000 drones a su arsenal en medio de las tensiones con EE.UU.

Teherán, 29 ene (EFE).- Irán ha incorporado 1.000 drones a su arsenal en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar al país persa si no accede a negociar.

“Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) recién incorporados se han desarrollado en línea con las amenazas de seguridad emergentes y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”, indicó el Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

Los militares hacían referencia a la guerra de 12 días de junio, iniciada por Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Durante ese conflicto, Israel bombardeó a diario instalaciones militares, civiles y nucleares del país persa, incluida la capital, en unos choques en los que murieron más de mil iraníes.

Irán cuenta con una potente industria de fabricación de drones y misiles. En 2024 presentó un nuevo dron con un radio de acción de 2.000 kilómetros, capacidad de vuelo de 24 horas y la posibilidad de transportar «todo tipo de munición y bombas”.

La República Islámica hace frente ahora a una potencial intervención militar de Estados Unidos, que ha desplazado a su zona el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln y su grupo de escolta compuesto por tres destructores cerca de aguas iraníes.

Trump afirmó ayer que la flota enviada “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, comparó la situación con Venezuela, donde apresó a Nicolás Maduro, y exigió a Irán a cerrar un acuerdo.

El estadounidense ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos. EFE

