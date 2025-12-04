Irán lanza mensaje de advertencia a EE.UU. durante maniobras navales en el golfo Pérsico

Teherán, 4 dic (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní comenzó este jueves unas maniobras navales de dos días de duración en el golfo Pérsico, en las que lanzaron un mensaje de advertencia a buques estadounidenses en la región.

Los ejercicios se llevan a cabo en zonas marítimas del golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz y el mar de Omán y en esta primera jornada se han usado sistemas de defensa de misiles con inteligencia artificial para detectar objetivos, informó la agencia Tasnim.

Según este medio vinculado a la Guardia Revolucionaria, las autoridades militares iraníes mandaron mensajes de advertencia a buques de guerra estadounidenses en la región para que se mantuvieran fuera de la zona de las maniobras.

El reporte no indicó de qué buques de guerra estadounidenses se trata.

La Guardia Revolucionaria indicó que los ejercicios son un “mensaje de paz y amistad a los países vecinos” y a la vez una advertencia a los enemigos, según Tasnim.

El subcomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Ali Fadavi, afirmó ayer que la seguridad del golfo Pérsico es una “línea roja” para su país y aseguró que Estados Unidos e Israel son “los principales responsables de la inseguridad global”.

Irán e Israel libraron una guerra en junio en la que el Estado judío bombardeó durante 12 días instalaciones militares, civiles y nucleares del país persa, y en la que participó Estados Unidos con ataques a las tres principales instalaciones atómicas iraníes. EFE

jlr/ajs