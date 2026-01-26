Irán lanza una advertencia a EEUU ante la llegada de un portaviones estadounidense a Medio Oriente

Irán advirtió este lunes que responderá de forma «contundente» ante cualquier agresión de Estados Unidos, coincidiendo con el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente con la llegada de un portaviones.

La cancillería iraní emitió este mensaje en un momento en que una oenegé con sede en Estados Unidos afirmó que la represión de las protestas ha dejado cerca de 6.000 muertos y que está investigando miles de casos más con dificultades por el bloqueo de internet que se mantiene desde hace 18 días.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático, establecido desde la revolución de 1979, con manifestaciones masivas a partir del 8 de enero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió este lunes de una «respuesta contundente» que provocará «arrepentimiento ante cualquier agresión», en declaraciones emitidas justo cuando el portaviones estadounidense «USS Abraham Lincoln» llegó a Medio Oriente.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, declaró que Irán tiene «confianza en sus propias capacidades».

En una aparente referencia al portaviones, el vocero añadió: «La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán».

El Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central, anunció que el navío «está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales»

– «Siembra vientos, cosecha tempestades» –

Las autoridades iraníes instalaron en una céntrica plaza de Teherán un enorme panel que muestra un portaviones destruido.

«El que siembra vientos, cosecha tempestades», reza el cartel.

El grupo Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EEUU, afirmó más temprano que confirmó la muerte de casi 6.000 personas en la oleada de protestas en Irán, pero enfatizó que el número real podría ser mayor.

La oenegé afirmó que corroboró la muerte de 5.848 personas, entre ellas 209 miembros de las fuerzas de seguridad.

No obstante, el grupo señaló que aún investiga otras 17.091 posibles muertes. La organización añadió que al menos 41.283 personas han sido detenidas.

– Represión y bloqueo de Internet –

Grupos de derechos humanos acusan a las autoridades de disparar directamente contra los manifestantes y de haber bloqueado el acceso a Internet desde el 8 de enero para ocultar la magnitud de la represión.

Los líderes clericales siguen en el poder pese al desafío que suponen las protestas, y los opositores al sistema ven en la intervención exterior el motor más probable del cambio.

Las oenegés que monitorean el número de víctimas de la represión denunciaron que su labor se ha visto obstaculizada por el bloqueo de internet. También advirtieron que las cifras citadas por las autoridades probablemente sean muy inferiores al número real de víctimas.

En su primer balance oficial de las protestas, las autoridades iraníes dieron cuenta la semana pasada de 3.117 decesos, la mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes asesinados por «alborotadores».

– «Estamos vigilando a Irán» –

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks confirmó que el bloqueo de internet sigue vigente y afirmó que busca ocultar «el alcance de la represión mortal contra la población civil».

Mientras tanto, Estados Unidos concentra fuerzas en la región y el presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar, tras amenazar a Teherán en el momento álgido de las protestas.

«Estamos vigilando a Irán», advirtió el mandatario estadounidense la semana pasada. «Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca», insistió.

Estados Unidos en junio intervino brevemente en la guerra de Israel contra Irán, atacando sus instalaciones nucleares.

En Líbano, el grupo chiíta Hezbolá, respaldado por Irán, organizó una manifestación en apoyo a la república islámica con un discurso de su líder Naim Qasem, quien advirtió que «esta vez una guerra contra Irán incendiará la región».

Simultáneamente, Emiratos Árabes Unidos, que alberga una base aérea estadounidense, declaró que no permitiría que se lanzaran ataques contra Irán desde su territorio.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, instó este lunes a la Unión Europea (UE) a incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de «organizaciones terroristas».

Tajani dijo que planteará la idea «en coordinación con otros socios» en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE que se celebrará el jueves en Bruselas.

«Las pérdidas sufridas por la población civil durante las protestas exigen una respuesta clara», escribió en X. También pidió a la UE que imponga sanciones individuales a los responsables.

