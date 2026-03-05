Irán niega disparar misil a Turquía, Sri Lanka recupera 84 cadáveres: sexto día de guerra

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas iraníes negaron este jueves haber lanzado un misil contra Turquía, mientras la Marina de Sri Lanka recuperó 84 cadáveres del buque iraní hundido por un torpedo de un submarino de EE.UU. con 180 personas a bordo.

Irán también anunció que ha lanzado un ataque contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, sumando focos en una guerra que llega a su sexto día, y que mantiene otros más habituales: Israel volvió a bombardear Beirut y otras zonas de Líbano, y se registraron nuevas explosiones en Teherán.

La expansión del conflicto continúa provocando distintas reacciones en los líderes mundiales: el canadiense, Mark Carney, se mostró por primera vez abierto a participar si sigue agravándose, mientras China, socio de Irán, enviará a un mediador a la zona.

Aquí lo más destacado de las últimas horas:

Irán dice que respeta la soberanía de Turquía

– El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía. «La República Islámica de Irán respeta la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y niega cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio», indicó en un comunicado recogido por medios iraníes.

– Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil balístico «disparado desde Irán» sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas, según informó el Gobierno turco, en el primer incidente en suelo turco desde el sábado.

Sri Lanka recupera 84 cadáveres

– La Marina de Sri Lanka continúa la búsqueda de decenas de desaparecidos, tras el hundimiento en aguas internacionales del buque de guerra iraní IRIS Dena, provocado por el ataque con torpedo de un submarino de Estados Unidos y que ha causado la muerte de al menos 84 tripulantes, con 32 rescatados y un total de 180 a bordo.

– De acuerdo con los registros de navegación citados en Sri Lanka, la fragata iraní regresaba a su país tras haber participado en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India, cuando fue interceptada y destruida. India no se ha pronunciado aún al respecto.

Irán ataca a grupos kurdos en el norte de Irak

– Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este jueves que han lanzado un ataque contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablase con líderes kurdos sobre «las bases» estadounidenses en el norte de Irak.

– Irán considera grupos terroristas a las organizaciones Komala y el Partido Democrático Kurdo -opositores a la República Islámica de Irán- y ha bombardeado sus instalaciones en Irak en varias ocasiones los últimos años.

Bombardeos en Beirut. Dos fallecidos en el norte de Líbano

– Israel lanzó nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves contra los barrios del sur de Beirut, mientras que un ataque contra un edificio residencial en el norte del Líbano dejó al menos dos muertos y un herido.

– El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, informó en su cuenta de X de que las fuerzas israelíes completaron durante la madrugada una ola de ataques contra varios cuarteles generales de Hizbulá en Beirut.

Carney cambia el tono…

– El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este jueves desde Australia que su país no puede «descartar categóricamente» una eventual participación en el conflicto en Oriente Medio si la situación se agrava, después de que ayer criticara a EE.UU. por llevar a la cabo la ofensiva contra Irán de espaldas a sus aliados.

– Tanto Carney como el primer ministro australiano, Anthony Albanese, juntos en una rueda de prensa, urgieron a una desescalada.

… Y China se dispone a mediar

– El enviado especial de China para Oriente Medio viajará a la región para mediar en la escalada bélica, sin fecha aún confirmada, dijeron hoy las autoridades, después de que el canciller chino, Wang Yi, haya mantenido una serie de conversaciones telefónicas con sus pares de la zona en los últimos días.

– China, socio de Irán, es uno de los países más afectados por la crisis en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial y amenazado por Teherán. La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

Advertencia del FMI y repunte de bolsas

– Desde una conferencia en Bangkok, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que «si el conflicto (en Oriente Medio) se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios, los mercados energéticos y a la inflación a nivel mundial».

– Tras el desplome del miércoles, cuando cerró con caída histórica del 12 %, la Bolsa de Seúl repuntó un 9,63 % este jueves. El Nikkei, en Tokio, y las bolsas chinas también se recuperaron. EFE

