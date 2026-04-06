Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA

1 minuto

Teherán, 6 abr (EFE).- Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó este lunes la agencia estatal IRNA.

La propuesta fue transmitida a través de Pakistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país, que dijo haber tenido acceso al documento.

Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”. EFE

jlr/jfu