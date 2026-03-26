Irán se muestra receptivo ante «cualquier solicitud» de España para navegar por Ormuz

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Madrid, 26 mar (EFE).- La embajada de Irán en España afirma que la república islámica es receptiva a «cualquier solicitud» procedente de Madrid para cruzar el estrecho de Ormuz, pues considera a España una país «comprometido con el derecho internacional»,

Este anuncio, publicado este jueves en la cuenta de la embajada en X, se produce en un escenario de fuerte tensión en la región y de restricciones al tránsito marítimo en esta vía estratégica.

«Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid», señaló la legación diplomática junto al hasthag #EstechoDeOrmuz y un gráfico de la zona. EFE

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