Irán sepultará a Jamenei en su ciudad natal tras fuego cruzado con EEUU

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Irán se prepara para inhumar este jueves al antiguo líder supremo Alí Jamenei en su localidad natal de Mashhad, en el noreste del país, en un clima al rojo vivo por el nuevo cruce de ataques con Estados Unidos.

El sepelio se hará tras seis días de honras fúnebres que congregaron a millones de personas en varias ciudades de Irán e Irak.

El contexto vuelve a ser de lo más tenso, tras una segunda noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, que tienen de telón de fondo la cuestión de si la república islámica podrá cobrar o no peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz.

Los ataques estadounidenses contra Irán de los dos últimos días dejaron 14 muertos y 78 heridos, informó este jueves el Ministerio de Salud iraní.

Estos ataques obligaron además a cerrar la línea ferroviaria entre Teherán y Mashhad, de unos 800 km. Según la televisión estatal iraní, se está organizando una alternativa de transporte por tierra para permitir viajar a los pasajeros bloqueados.

– ¿Estará Mojtaba? –

Jamenei fue asesinado el 28 de febrero en los bombardeos israelíes y estadounidenses que desataron la guerra.

Tras una maratón de cortejos por las ciudades santas de Nayaf y Karbala, el miércoles en Irak, los restos deben llegar a su lugar de descanso final en la ciudad sagrada de Mashhad.

Una de las grandes cuestiones será la presencia o ausencia de Mojtaba Jamenei, de 56 años, hijo y sucesor de Ali Jamenei, quien no ha sido visto en público y según varias fuentes resultó herido en el bombardeo que mató a su padre.

Desde que fuera nombrado en marzo, el nuevo líder supremo sólo se ha pronunciado por medio de comunicados leídos o transmitidos en medios estatales.

El gobernador de Mashhad, Hasan Hoseini, dijo esperar 15 millones de personas en el entierro de Jamenei, según la televisión estatal.

La ceremonia estaba originalmente programada para el jueves a las 06H00 (02H30 GMT), pero tuvo que ser aplazada a las 14H00 (10H30 GMT), según la televisión iraní, por el retraso de las ceremonias en Irak.

Según la agencia noticiosa oficial IRNA, Jamenei será sepultado la noche del jueves en el santuario del Imán Reza, el lugar de culto más venerado de Irán. El Imán Reza es el único de los 12 imanes chiitas enterrados en Irán.

Las ceremonias fúnebres de Jamenei incluyeron una serie de lugares que reflejan los pilares religiosos, políticos e ideológicos de la república islámica.

Su jefe de gabinete, Mohamad Mohamadi Golpaygani, dijo en la televisión estatal que el propio Jamenei quería ser sepultado en Mashhad.

Varias figuras importantes han sido enterradas en el sitio, incluyendo el expresidente Ebrahim Raisi.

– Grandes multitudes –

Enormes multitudes se han congregado en varias ciudades para honrar a Jamenei, comenzando con los tres días de capilla ardiente en Teherán.

La república islámica espera que la ceremonia proyecte fuerza y unidad tras la guerra de Oriente Medio, y a seis meses de la violenta represión de las protestas antigubernamentales.

Jamenei, quien gobernó Irán desde 1989, murió a los 86 años de edad junto a varios familiares y altos cargos.

Tras cinco semanas de hostilidades, Irán alcanzó un protocolo de acuerdo con Estados Unidos para negociar el fin del conflicto y establecer una tregua.

Pero el alto el fuego se vio amenazado el miércoles luego de un primer intercambio de bombardeos y ataques con misiles y drones.

Estados Unidos acusó a Irán de atacar barcos en el estrecho de Ormuz y bombardeó varios sitios de la república islámica, que respondió con ataques a bases estadounidenses en Baréin, Catar y Kuwait.

Tras las ceremonias en Teherán, los restos de Jamenei fueron llevados el martes a la ciudad clerical de Qom y el miércoles a Irak, antes de su entierro del jueves.

Será sepultado con su nieta, su yerno, su hija y la esposa de Mojtaba Jamenei, Zahra Hadad Adel, todos muertos en los ataques del 28 de febrero.

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