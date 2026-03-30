Irán tacha de “acusación realmente descarada” las denuncias de uso de bombas de racimo

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Teherán, 30 mar (EFE).- Irán rechazó este lunes las acusaciones sobre el uso de bombas de racimo en ataques contra territorio israelí y las tachó de afirmación “realmente descarada” por parte del Estado judío, al que acusó de violar las normas del derecho internacional humanitario y de la guerra.

“Esta acusación es realmente descarada”, afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa, al denunciar que es Israel el que utiliza municiones de racimo, “violando todas las normas y principios del derecho internacional humanitario y de la guerra”.

Bagaei indicó que, al mismo tiempo, Israel y Estados Unidos se presentan como víctimas para afirmar que Irán ha cometido violaciones de las leyes humanitarias, lo que rechazó rotundamente.

“Lo que, de manera engañosa, se presenta como municiones de racimo utilizadas por Irán, en realidad son misiles de múltiples ojivas, que son completamente diferentes de las municiones de racimo tanto en su funcionamiento como en sus efectos”, explicó el diplomático iraní.

El portavoz dijo que estos misiles se conocen únicamente como misiles de múltiples ojivas y que “otras interpretaciones constituyen una forma de desviar la atención”.

Los misiles de múltiples ojivas —generalmente balísticos— transportan varias ojivas que pueden ser lanzadas sobre distintos objetivos o concentrarse en uno mismo para aumentar el daño y no están prohibidos por el derecho internacional, como sí lo están las bombas de racimo. EFE

ash/ah