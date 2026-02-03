Irán y Estados Unidos vuelven a la mesa de negociación en medio de las amenazas de Trump

Jaime León

Teherán, 3 feb (EFE).- Con una flota estadounidense amenazando a la República Islámica, Teherán y Washington regresarán en los próximos días a la mesa de negociación para buscar un acuerdo nuclear en uno de los momentos más bajos del país persa en décadas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, accedió este martes a unas “negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio”, a lo que ha consentido tras la petición de “gobiernos amigos de la región”, según anunció en X.

Además de la petición de gobiernos regionales, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con una intervención militar contra el país persa si no alcanzan un acuerdo que, en opinión del mandatario, impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Unas amenazas que ha apoyado con el envío de una flota encabezada por el portaviones Abraham Lincoln y tres destructores al mar Arábigo en aguas cercanas a Irán.

Cómo se ha llegado hasta aquí

Irán ha mantenido una larga historia de negociaciones con Occidente por su programa nuclear. Tras años de negociaciones, en 2015 el entonces presidente estadounidense Barak Obama cerró un acuerdo con Teherán junto a otras cinco potencias, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.

Pero Trump lo abandonó en 2018 para reimponer las sanciones económicas durante su primer mandado. La Administración del expresidente Joe Biden buscó un nuevo acuerdo en 2021 y 2022 con Europa como intermediario, en unas negociaciones que no llegaron a ninguna parte.

El año pasado, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, Irán y Estados Unidos mantuvieron cinco rondas de negociaciones entre abril y junio de 2025 con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) jugó un papel fundamental en el acuerdo nuclear de 2015 con la supervisión del programa nuclear iraní a lo largo de los años, pero tras la guerra del año pasado Irán cortó las relaciones con la agencia de la ONU y no les deja inspeccionar las instalaciones atacadas.

Además, Teherán se negó a continuar negociando y en septiembre Naciones Unidas reimpuso seis resoluciones contra el país persa por su programa nuclear.

Por qué Irán accede ahora a negociar

Teherán accede a volver a la mesa de negociación tras las reiteradas amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país. El presidente estadounidense comparó la situación con la operación que llevó a cabo en Venezuela en la que detuvo al presidente Nicolás Maduro y ha llegado a hablar de un cambio de liderazgo en Irán.

La República Islámica se encuentra en uno de los momento más difíciles de su historia tras vivir las protestas más violentas desde su fundación con 3.117 muertos según datos oficiales, una cifra que ONGs opositores ubican cerca de los 7.000 aunque advierten de que podrían ser miles más.

Además vive una crisis económica, su peor sequía en décadas y escasez de gas y electricidad en medio de un enorme descontento de la población que se echó a las calles en diciembre y enero y a quienes Trump prometió una ayuda que no llegó.

En las últimas jornadas se ha producido además una frenética actividad diplomática con la implicación de Turquía, Rusia, Catar y Egipto para tratar de detener la amenaza de una guerra que sacudiría la región.

Qué quieren Irán y Estados Unidos

En sus mensajes en redes sociales, Trump ha apuntado al controvertido programa nuclear, pero medios estadounidenses aseguran que además del fin al enriquecimiento de uranio y la eliminación de sus reservas actuales busca la limitación del alcance y del número de sus misiles balísticos, y el fin del apoyo a grupos regionales de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen.

Unas condiciones que para Teherán supondrían algo muy cercano a una rendición y que ya rechazó en las negociaciones del año pasado.

Irán ha insistido a lo largo de los años en que su programa nuclear es pacífico y se ha mostrado dispuesto a algún tipo de límite a su enriquecimiento de uranio, pero no a detenerlo ni a limitar sus misiles o su apoyo a grupos regionales.

Desde los bombardeos estadounidenses de sus tres principales instalaciones nucleares, Irán no puede enriquecer uranio, aunque tiene en su posesión 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, cercano al nivel necesario para desarrollar armas nucleares.

Si no está claro que está dispuesto a ceder Irán, lo que si necesita es el levantamiento de las sanciones económicas estadounidenses e internacionales para mejorar las condiciones de vida en el país, la única manera de aplacar el creciente descontento de la población.

Dónde, cuándo y quién se reúne

Teherán y Washington no han anunciado aún el encuentro, pero medios estadounidenses como el New York Times y Axios apuntan a una suerte de cumbre en Estambul el viernes con la presencia además de altos cargos Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán.

Estados Unidos estaría representado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mientras que la delegación iraní estaría encabezada por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. EFE

