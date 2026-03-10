Irak felicita a Mojtaba Jameneí y apoya los esfuerzos para «detener los conflictos»

Redacción Internacional, 10 mar (EFE).- La presidencia y el gobierno de Irak felicitaron este martes al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo de Irán, y expresaron su apoyo a los esfuerzos para detener los «conflictos» en Oriente Medio.

Así se expresaron el presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, en sendos mensajes al nuevo líder supremo del país vecino, en los que renovaron sus «condolencias por el martirio del señor Jameneí» en los primeros días de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

«Le expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones a usted, a la República Islámica de Irán, a sus dirigentes y a su pueblo, con motivo de su elección como líder supremo (…), deseándole éxito en el desempeño de esta tarea», dijo Rashed en el mensaje, reproducido por la agencia oficial iraquí de noticias, INA.

«Afirmamos la solidaridad de Irak con el pueblo amigo iraní en esta dolorosa tragedia, esperando que la próxima etapa sea testigo del cese de las hostilidades y el triunfo de la sabiduría y el diálogo, de manera que se garantice la seguridad, la estabilidad y la prosperidad para el pueblo amigo iraní», añadió.

También subrayó que Bagdad «apoya a todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a poner fin a los conflictos y calmar las tensiones, y a la acción conjunta para consolidar y fortalecer la seguridad, la paz y la estabilidad de toda la región» de Oriente Medio.

En este sentido se expresó también Al Sudani, «la solidaridad y el apoyo de Irak», así como «su respaldo a todas las medidas encaminadas a detener el conflicto, y rechazar las operaciones militares contra su soberanía, a fin de preservar la estabilidad de todos los países de la región y la seguridad de sus pueblos hermanos».

Irak no reconoce Israel, que considera como Estado enemigo, si bien mantiene relaciones estratégicas con Estados Unidos, mientras cuenta con distinguidos lazos políticos, religiosos, económicos y sociales con Irán, un país que lidera la rama chií del islam a la que pertenece más del 60 % de la población iraquí.

Al Sudani, uno de los más críticos de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, mantuvo en las últimas horas una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que le pidió que el territorio de su país «no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región», según un comunicado de su oficina de prensa. EFE

