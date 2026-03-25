Irak protesta ante EE.UU por ataques aéreos que mataron al menos a 22 iraquíes en 24 horas

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Bagdad, 25 mar (EFE).- El Gobierno iraquí ha convocado al encargado de negocios de Estados Unidos en Irak y presentará una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU para protestar por los ataques aéreos atribuidos a la aviación militar estadounidense, que han dejado al menos a 22 muertos en las últimas 24 horas en el oeste del país árabe.

Según un comunicado oficial, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, quien es también comandante general de las Fuerzas Armadas de su país, «ordenó convocar al encargado de negocios de EE.UU en Irak para entregarle una nota de protesta oficial enérgica» al respecto.

En esta nota «se le subrayará nuestra posición firme e inquebrantable sobre la preservación de la soberanía iraquí, y la condena (del Gobierno iraquí) de esas acciones irresponsables que constituyen un crimen atroz», dijo el portavoz del Gobierno iraquí, Sabah al Noaman en el comunicado.

Consideró que los ataques aéreos de los últimos días contra bases militares iraquíes, operadas por combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una aglomeración de milicias chiíes proiraníes integradas en el Ejército del país árabe, «solo generarán más dificultades y obstáculos para los esfuerzos por lograr una estabilidad sostenible en la región».

«También se presentará una queja, respaldada por pruebas, documentos y detalles, ante el Consejo de Seguridad de la ONU».

Al menos siete combatientes murieron y otros trece resultaron heridos este miércoles en un bombardeo aéreo contra una base militar en la que operan las FMP en la provincia iraquí de Al Anbar (oeste), donde el martes otros 15 combatientes de esa formación murieron en un ataque similar atribuido a la aviación militar estadounidense.

Esos bombardeos se han intensificado tras el inicio hace un mes de la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, un país con el que simpatizan distintos grupos chiíes iraquíes, varios de ellos integrantes de las FMP.

El Gobierno iraquí, aliado de Washington, ha insistido en varias ocasiones en que las FMP ya forman parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, y rechazado los ataques estadounidenses contra sus bases, si bien ha denunciado también los ataques con drones y proyectiles que grupos iraquíes proiraníes lanzan de cuando en cuando contra bases con presencia militar estadounidense en Irak.

«A pesar de todos los esfuerzos políticos y prácticos de Irak para mantenerse al margen del conflicto en curso en la región (…), y para detener los combates y restablecer la seguridad (…) han continuado los ataques contra nuestras unidades militares», agregó el portavoz iraquí.

«Nuestro gobierno y Fuerzas Armadas tienen derecho a responder por todos los medios disponibles, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, y no permanecerán impasibles ante la santidad de la sangre de nuestros heroicos mártires», enfatizó.

También advirtió de que además de constituir «un crimen flagrante que viola» la soberanía iraquí, «esas acciones perjudican la relación que une a los pueblos de Irak y EE.UU». EFE

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