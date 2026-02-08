Irak recibe presos del Estado Islámico de 42 países a los que aplicará la ley iraquí

Bagdad, 8 feb (EFE).- La Justicia iraquí afirmó este domingo que los miles de presos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) que están siendo transferidos a Irak desde Siria provienen de 42 países y que serán juzgados bajo la ley iraquí, mientras que las extradiciones no se abordarán antes de que concluyan las investigaciones.

La agencia de noticias oficial iraquí INA informó de que el Centro Nacional para la Cooperación Judicial Internacional de Irak (CNCJI) anunció que «todos los delitos cometidos por terroristas de Estado Islámico procedentes de Siria serán juzgados exclusivamente bajo la legislación iraquí», sin aportar más detalles.

Según INA, un total de 2.250 presuntos yihadistas han sido transferidos a Irak desde Siria desde que Estados Unidos iniciara a finales de enero un proceso de traslado que podría abarcar a unas 7.000 personas, una medida efectuada debido al traspaso de las cárceles en manos de los kurdosirios a las autoridades de Damasco.

El CNCJI indicó que estos presos provienen de 42 países y que entre ellos se encuentran «elementos de alta peligrosidad acusados de usar armas químicas», mientras que señaló que su extradición «no se puede abordar antes de que concluyan los procedimientos de investigación».

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, consideró el pasado 25 de enero que los «países involucrados» deben responsabilizarse de sus ciudadanos que han sido miembros del EI y juzgarlos, tras asumir Bagdad la custodia temporal de algunos integrantes del grupo transferidos desde Siria en las últimas semanas.

El Tribunal de Investigación del distrito de Karkh de Bagdad, especializado en casos de terrorismo, es el encargado de realizar las pesquisas pertinentes y, según el Consejo Judicial Supremo de Irak, ya se ha comenzado a investigar a más de 1.300 acusados.

La institución ha garantizado que «los detenidos serán tratados dentro de los marcos legales y humanitarios establecidos, de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales».

El inicio de la operación de traslado se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que hasta entonces gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria. EFE

