Iraníes se concentran ante la ONU en Ginebra para celebrar el fin de Alí Jameneí

1 minuto

Ginebra, 2 mar (EFE).- Un grupo de iraníes partidarios del hijo del sah, Reza Pahleví, se concentró este lunes ante la sede de la ONU en Ginebra para celebrar la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y pedir a la comunidad internacional que no negocie con un «régimen moribundo».

«Hubo celebraciones por todo Irán este fin de semana y nosotros venimos también para expresar nuestra alegría por un primer paso hacia el fin de esta revolución y la libertad de Irán», señaló a EFE Arya Basti, presidente de la Asociación Médica Suizo-Iraní y uno de los organizadores de la concentración.

Los manifestantes, no más de una veintena, portaron banderas del Estado monárquico anterior a la república islámica, fotografías de Pahleví, y mostraron imágenes de decenas de fallecidos en la represión a las protestas del pasado enero.

«Nuestra demanda es sobre todo que se deje de negociar o discutir con un régimen moribundo que no representa al pueblo iraní», recalcó Basti, quien aseguró que los días 8 y 9 de enero «cerca de 50.000 personas fueron asesinadas en las calles, sólo por protestar».

También portaron banderas de Israel, según los organizadores, «el único aliado junto a Estados Unidos» en la lucha contra el régimen.

«Cuando te estás ahogando y alguien te extiende la mano, ¿la vas a rechazar? Israel está ahí para ayudar al pueblo iraní», afirmó el médico. EFE

