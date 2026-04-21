Irlanda rebaja la previsión de crecimiento para 2026 por la guerra en Oriente Medio

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Dublín, 21 abr (EFE).- El Gobierno irlandés rebajó este martes del 2,3 al 2,1 % la previsión de crecimiento de la economía nacional para este año como consecuencia del conflicto en el golfo Pérsico, mientras que la inflación podría situarse en el 3,3 %.

Los pronósticos del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, giran en torno a tres escenarios -‘base’, ‘adverso’ y ‘grave’- y en todos prevé un avance de la Demanda Doméstica Modificada (MDD, en inglés).

Este indicador, según el Gobierno, es más fiable que el producto interior bruto (PIB) para la economía porque elude las distorsiones que crean el significativo número de multinacionales radicadas en este país.

«Si bien los esfuerzos hacia una desescalada (del conflicto) son bienvenidos, la situación sigue siendo volátil», advirtió hoy el ministro irlandés de Finanzas, Simon Harris, al presentar la llamada ‘Previsión Económica de Primavera’.

A este respecto, explicó que estos análisis asumen que las hostilidades en Oriente Medio serán «cortas y relativamente contenidas», con daños limitados y de escasa duración en las infraestructuras energéticas de la región.

Simon recordó que si no hubiese estallado la guerra en Irán, su departamento hubiese elevado la previsión de crecimiento de la MDD para 2026 hasta el 2,5 o el 3 %.

Incluso en el escenario «grave», en el que el precio de barril de petróleo llegase a los 130 dólares, la economía doméstica avanzaría el 1,5 % y la inflación escalaría al 4,6 %, precisó el dirigente conservador.

«El turbulento contexto internacional es un recordatorio de la importancia de mantener nuestro enfoque de la política presupuestaria general equilibrado y sostenible a medio plazo», señaló Harris, quien también ostenta el puesto de viceprimer ministro.

El ministerio de Finanzas indicó en la previsión de primavera que, a día de hoy, el crecimiento de la economía se situará probablemente entre los escenarios «base» y «adverso». EFE

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