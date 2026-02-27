Irrupción de Enrique Márquez en EEUU impulsa democratización de Venezuela, según expertos

Washington, 27 feb (EFE).- La sorpresiva aparición del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez en el Congreso a petición del presidente estadounidense, Donald Trump, es valorada por expertos como un gesto que contribuye a impulsar el proceso democratizador en el país caribeño y que no necesariamente busca alejar del foco a la líder opositora María Corina Machado.

«Su presencia en el Capitolio tiene un significado muy poderoso para la democracia venezolana, especialmente en un momento en que la estrategia de (Donald) Trump hacia Venezuela ha sido criticada por no priorizar suficientemente la transición a la democracia», explicó a EFE el director ejecutivo del laboratorio de ideas Global Americans, Diego Area.

Momento emotivo en el Capitolio

Durante su discurso sobre el estado de la Unión el martes, Trump reiteró sus elogios al operativo estadounidense que capturó en enero pasado al expresidente Nicolás Maduro y mencionó la relación de cooperación -que ha levantado suspicacias desde diversos frentes- establecida desde entonces entre Washington y el Gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez.

En medio de sus palabras, el mandatario apuntó a una mujer venezolana que se encontraba en el público.

La joven, Alejandra González, resultó ser sobrina de Márquez, detenido en 2025 y excarcelado cinco días después de la captura de Maduro. Trump aprovechó entonces para anunciar, por sorpresa, que el político se encontraba ahí mismo y lo invitó a entrar en el hemiciclo y a fundirse en un abrazo con ella entre aplausos de los legisladores.

Varios analistas se preguntaron entonces por qué Trump eligió para protagonizar ese mediático y emotivo momento a un excandidato de centroizquierda que ha apostado por un discurso integrador en Venezuela, en vez de apostar por Machado, que lleva semanas en EE.UU. y hasta le ha regalado al mandatario la medalla del Nobel de la Paz que le otorgaron el año pasado.

Algunos han considerado incluso que el gesto buscaría hacer sombra a la líder opositora, convertida en los últimos años en el rostro más visible de la resistencia y de la confrontación contra el chavismo en Venezuela.

Ampliación de interlocutores

«No parece un giro estratégico, sino una ampliación de interlocutores. Washington ha demostrado que está dispuesto a interactuar con múltiples actores del espectro político venezolano. La invitación a Márquez confirma que la política hacia Venezuela no depende de un solo canal, sino de una estrategia más amplia orientada a estabilización, transición y gobernabilidad», opina, sin embargo, Area.

Según el investigador sénior no residente del Atlantic Council, Geoff Ramsey, «al final, parece que el Gobierno (Trump) está enviando un mensaje claro: quieren que la oposición encuentre la manera de colaborar con este proceso, no de sabotearlo».

«Quizás por eso la Casa Blanca está repentinamente tan interesada en Márquez, debido a su clara trayectoria a favor de las negociaciones políticas, su rechazo a la violencia y su énfasis en la reconciliación», indicó a EFE Ramsey.

Area considera además que sería un error interpretar este gesto «como competencia interna» porque la liberación de cientos de presos políticos que está acometiendo el Gobierno interino chavista y «la creciente visibilidad internacional de distintos actores» supone «una oportunidad para construir una estrategia más amplia y coordinada».

Diversidad entre la oposición venezolana

Cree también que para que la llamada fase de estabilización -la primera de las tres que Trump ha establecido para la democratización de Venezuela- sea viable «hace falta multiplicar el diálogo dentro y fuera del país, integrando tanto a los liderazgos que permanecen en Venezuela como a una diáspora que hoy concentra una parte significativa del capital político, técnico y económico del país».

«La Casa Blanca reconoce cada vez más la diversidad de la oposición venezolana, lo cual es alentador. Creo que el presidente entiende que, para que esta estrategia (de las tres fases) tenga éxito, será necesario trabajar con todas las facciones de la oposición venezolana y no elegir favoritismos», sentencia por su parte Ramsey.

El CEO de Global Americans va un paso más allá y puntualiza que «la gran prueba» para Machado y el resto de elementos democráticos «es demostrar que pueden articular una alternativa amplia, viable y sostenible en el tiempo», porque lo contrario puede «reforzar la percepción en Washington y en los mercados internacionales de que no existe una alternativa cohesionada capaz de sostener gobernabilidad». EFE

