Isabel Rodríguez acusa a Gobierno de Ayuso de promover venta pisos con fines especulativos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusó este lunes al Gobierno de la Comunidad de Madrid de «promover» la venta de vivienda «por manzanas» a inversores extranjeros con «fines especulativos», frente a la política del Ejecutivo central, que busca combatir esas prácticas y poner a disposición de los ciudadanos una «vivienda asequible».

Rodríguez asistió hoy a una reunión de ministros europeos para abordar los aspectos del futuro plan europeo de vivienda asequible, que la Comisión Europea tiene previsto aprobar este mes.

«Como ministra de Vivienda quiero que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos, sino que yo hago un llamamiento a los inversores, a los promotores sociales de vivienda, para construir vivienda asequible y esos inversores van a contar con el apoyo del Gobierno de España en forma de ayudas, en formas de financiación», señaló la ministra en declaraciones a la prensa.

La dirección contraria a la política del Gobierno central es, dijo, la de «aquellos que promueven o que hacen un llamamiento a los inversores a comprar vivienda por manzanas».

«Ya no dos, tres o cuatro viviendas, sino prácticamente barrios enteros como está sucediendo en la Comunidad de Madrid, que se está vendiendo a inversores extranjeros, privando a las personas residentes en nuestras ciudades de derecho a la vivienda», dijo.

Insistió en que el Gobierno no comparte «que estemos vendiendo nuestras casas, las casas de los hombres y mujeres que desean vivir en las ciudades españolas a inversores que solo quieren especular y ganar grandes rendimientos».

Lo que entiende el Ejecutivo es «que el uso prioritario de la vivienda es el residencial» porque «así lo proclama la ley de Vivienda que ya está en vigor en nuestro país» y que «este tendría que ser el compromiso de todas las administraciones públicas».

El Gobierno español, insistió, está actuando «en la medida» de sus «posibilidades» para combatir la especulación, por ejemplo eliminando la concesión de los visados dorados («golden visa») con la compra de una vivienda o con la implementación del registro de corta duración para evitar los alojamientos turísticos ilegales.

Además, indicó, en el Parlamento se está debatiendo «el gravar la compra de inversores extranjeros con hasta un cien por cien, de manera que el impuesto sea disuasorio para comprar».

En ese contexto, opinó que la UE «está en disposición de poder actuar para combatir esa especulación, porque este es un problema global».

España, dijo, «ha sido uno de los primeros países» que ha desarrollado un reglamento, que ya está en vigor, para abordar los alojamientos de corta duración.

«Hemos implementado un registro que nos está permitiendo la retirada del mercado de alojamientos turísticos ilegales. Hemos conformado también un acuerdo con las plataformas que están acompañando esta medida de combate al fraude en los alojamientos turísticos ilegales», afirmó.

Y en ese sentido dijo que el Gobierno cree importante «que la Unión siga dando herramientas a los Estados miembros para perseguir ese fraude que estamos viendo en los alojamientos de corta duración, fundamentalmente en España, los conocidos como alojamientos temporales y también los alojamientos en habitación», dijo. EFE

