Israel afirma que «el mundo es un lugar mejor sin Ali Tabatabai»

Asunción, 24 nov (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, aseguró este lunes en Paraguay que «el mundo es un lugar mejor» sin el jefe militar del grupo chií libanés Hizbulá, Ali Tabatabai, fallecido la víspera en un bombardeo aéreo israelí contra un suburbio en Beirut, y defendió que las operaciones de sus fuerzas de defensa «no constituyen una violación de la soberanía del Líbano».

«Nuestra operación de ayer, y las operaciones del Ejército de Israel contra Hizbulá, en general, no constituyen una violación de la soberanía del Líbano», afirmó Saar en una conferencia de prensa en Asunción.

El jefe de la diplomacia israelí, quien inició este lunes su primera visita a Paraguay, alegó que «la mera existencia de Hizbulá como la fuerza armada más poderosa del Líbano constituye una violación de la soberanía» de ese país.

En ese sentido, defendió que «mientras no se desarme a Hizbulá, Líbano permanecerá de facto bajo ocupación iraní».

El titular israelí de Exteriores consideró que Ali Tabatabai «era un asesino en masa» y que «lideró ataques terroristas contra Israel» y «lideró los esfuerzos para reconstruir» el que llamó «ejército de terror del Hizbulá».

Saar sostuvo que durante el último año, desde el alto el fuego entre Israel y Líbano del 27 de noviembre de 2024, Hizbulá ha estado trabajando «para rearmarse», luego de los «duros golpes» que consideró sufrió por parte de Israel.

«Mientras Hizbulá sea la fuerza militar más poderosa del Líbano, Israel no tendrá seguridad y el Líbano no tendrá futuro», declaró Saar junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez, con quien se reunió en esta jornada y presenció la firma de un acuerdo de cooperación entre ambos países, después de haber sido recibido por el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Tabatabai murió el domingo en un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, en el que también fallecieron otros cuatro miembros de Hizbulá y otras 28 personas resultaron heridas.

Saar cumple su primera visita a Paraguay, uno de los principales aliados en Suramérica del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de donde partirá con rumbo a Argentina. EFE

