Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras atacar Irán

1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán a primera hora de este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza», recoge el comunicado castrense.EFE

