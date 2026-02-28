The Swiss voice in the world since 1935

Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras atacar Irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán a primera hora de este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza», recoge el comunicado castrense.EFE

pbj/mt/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR