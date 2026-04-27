Israel amenaza a gobierno libanés con arrasar el país si «continúa amparándose en Hizbulá»

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Jerusalén, 27 abr (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este lunes a la enviada de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, que si el gobierno de su país vecino «continúa amparándose en Hizbulá, se desatará un incendio que arrasará Líbano».

«Naim Qassem está jugando con fuego y el fuego quemará a Hizbulá y a todo el Líbano (…) Si el gobierno libanés continúa amparándose en la organización terrorista Hizbulá, se desatará un incendio que arrasará el Líbano», dijo Katz a Hennis-Plasschaert refiriéndose al secretario general de la milicia chií libanesa, según un comunicado de Defensa israelí.

De acuerdo a esta información, el titular de Defensa israelí afirmó que el presidente libanés, Joseph Aoun, está «apostando con el futuro del Líbano» y que «no habrá un alto el fuego real en el Líbano mientras se siga disparando» contra el Ejército israelí y contra las comunidades del norte de Israel.

Hennis-Plasschaert y Katz se reunieron en presencia de otros altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según el comunicado.

«Durante la reunión, el ministro de Defensa enfatizó que el gobierno libanés debe garantizar el desarme de Hizbulá, primero al sur del río Litani hasta la Línea Amarilla, y luego en todo el Líbano», añade la nota.

El sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó «atacar con contundencia» a Hizbulá en Líbano, después de la prórroga de tres semanas del alto el fuego anunciada horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

En las negociaciones en Washington del pasado jueves -tras las que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ya dijo que el acuerdo no era del 100 %»-, el grupo chií Hizbulá estuvo ausente.

El intercambio de fuego entre Israel y Hizbulá ha continuado en Líbano pese a esta última tregua.

De hecho, el Ejército israelí anunció este lunes haber atacado supuestas instalaciones de Hizbulá en el sur del Líbano. Además, aseguró haber matado a tres supuestos milicianos del grupo chií este domingo «en defensa propia» después de que estos se acercaran, según su versión, a la línea divisoria tras la que sus tropas se mantienen apostadas.

La milicia chií entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que desencadenó en que Israel respondiera con aún mayor contundencia contra Líbano, provocando unos 2.300 muertos y más de 7.500 heridos en siete semanas, según datos oficiales. EFE

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