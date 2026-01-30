Israel anuncia la reapertura limitada del paso de Rafah desde el domingo

Israel anunció este viernes que el puesto fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto, reabrirá el domingo para permitir un paso limitado y controlado de personas.

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.

Está situado en la parte controlada por el ejército israelí desde que se replegó al comienzo del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, tras más de dos años de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

«En conformidad con el acuerdo de alto el fuego y la directriz política, el paso de Rafah abrirá este domingo en ambos sentidos, para permitir un movimiento de personas únicamente», indicó en un comunicado el COGAT, el organismo del ministerio israelí de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

El movimiento por el paso de Rafah «se autorizará en coordinación con Egipto», previa autorización de seguridad de Israel, «y bajo supervisión de la misión de la UE», puntualizó el COGAT.

Solo se permitirá el regreso de los palestinos «que abandonaron Gaza durante la guerra», precisó.

La misión de la UE se encargará de la identificación y filtrado al cruzar Rafah y el aparato de seguridad israelí completará la supervisión en un corredor situado «en una zona bajo control» del ejército, precisa el organismo.

– Piden paso de «material humanitario» –

La ONU expresó su expectativa de que se dé una apertura para el tránsito de mercancía, «esencial para aumentar el volumen de material humanitario que entra a Gaza», según Farhan Haq, portavoz del secretario general, António Guterres.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, llamó este viernes en un comunicado a «mejorar urgentemente la dramática situación humanitaria en Gaza».

El anuncio de Israel está lejos de satisfacer las demandas de Hamás y de la ONU.

Una decena de países, entre ellos Francia, Canadá y el Reino Unido, instaron el miércoles a Israel a permitir la entrada «sin trabas» de ayuda humanitaria a Gaza.

La reapertura de Rafah también debe permitir la llegada de los miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés), encargado de gestionar el territorio durante un período transitorio, en el marco del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en ese territorio.

– Segunda fase –

Pese a las acusaciones mutuas de violar el acuerdo, Washington anunció a mediados de enero el paso a la segunda fase del alto al fuego, que cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta prevé, en particular, el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que todavía controla más de la mitad del territorio, y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

«Muchas personas dicen que nunca se desarmarán (pero) parece que se van a desarmar», declaró el jueves Trump sobre Hamás, que aún no había reaccionado a estas declaraciones el viernes.

Pero en un nuevo incidente entre ambas partes, el ejército israelí anunció el viernes haber llevado a cabo ataques aéreos antes del amanecer en la zona de Rafah.

Tres «terroristas» murieron tras salir «de infraestructuras subterráneas» y las fuerzas israelíes «prosiguen las búsquedas en el sector a fin de eliminar» a otros cinco identificados con ellos.

