Israel anuncia que mató a otro jefe de la milicia Basij

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El ejército israelí afirmó en un comunicado el viernes haber matado al jefe de inteligencia de la milicia paramilitar Basij, en un bombardeo en Teherán.

«Esmail Ahmadi, que ocupaba el puesto de jefe de la dirección de inteligencia de Basij, fue eliminado» en la noche del 16 al 17 de marzo, en un bombardeo contra una reunión que se realizaba bajo una carpa de varios comandantes de esta organización paramilitar y mató a su jefe, el general Gholamreza Soleimani.

«En sus funciones, Ahmadi desempeñó un papel central en la promoción y la realización de actividades terroristas llevadas a cabo por las fuerzas Basij. Además estaba encargado, a nombre de los Guardianes de la Revolución, de hacer respetar el orden público y los valores del régimen», afirmó el ejército.

También desempeñó un «papel clave» en la represión de las últimas manifestaciones en Irán, que se saldaron con miles de muertos, añadió.

El ejército israelí confirmó asimismo la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución iraníes, Ali Mohamad Naïni, muerto en la noche del jueves al viernes en un bombardeo.

Su «martirio» había sido anunciado poco antes desde Teherán en el sitio internet de los Guardianes Sepah News.

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