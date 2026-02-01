Israel anuncia que MSF tendrá que cesar sus actividades en Gaza en febrero

Israel anunció el domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) tendrá que cesar sus actividades en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero por haberse negado a proporcionar la lista de sus empleados palestinos.

Israel ha endurecido las condiciones de trabajo de las organizaciones humanitarias. En diciembre anunció que prohibiría a 37 de ellas operar en Gaza a partir del 1 de marzo por no haber proporcionado información detallada sobre su personal palestino.

Una directiva de marzo de 2025 impone ahora un control estricto sobre el personal palestino de las organizaciones internacionales.

El Ministerio de la Diáspora israelí, encargado del registro de las organizaciones humanitarias, anunció que dará por terminadas las actividades de MSF en el territorio palestino por no haber entregado la lista de trabajadores palestinos, una obligación «aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región».

Precisó que MSF deberá irse del territorio «de aquí al 28 de febrero».

Según el ministerio israelí, dos empleados de MSF tenían vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás y su aliado la Yihad Islámica, algo que la oenegé niega categóricamente.

El domingo, el ministerio declaró que MSF se comprometió a principios de enero a compartir la lista pero que, «pese a su compromiso público, la organización se abstuvo» de entregarla.

En un comunicado publicado el viernes, MSF indicó haber aceptado en enero, como medida «excepcional», compartir una «lista parcial» de los nombres de miembros de su personal palestino e internacional, «supeditada a compromisos claros respecto a su seguridad».

«Pese a estos esfuerzos reiterados, en los últimos días ha quedado claro que no era posible ningún diálogo con las autoridades israelíes para obtener las garantías necesarias», añadió MSF, que decidió en consecuencia no compartir «la lista».

El ministro de la Diáspora, Amichai Chikli, afirmó que los empleados de la organización «no cumplían los criterios establecidos».

Israel lleva a cabo simultáneamente una ofensiva diplomática y administrativa contra la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La acusa de colusión con Hamás.

Israel sostiene que algunos de sus empleados participaron en el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

En enero, las autoridades israelíes demolieron edificios de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, una acción que la organización calificó de «ataque sin precedentes».

La UNRWA anunció a principios de enero el despido por motivos financieros de 571 empleados de la Franja de Gaza, que ya habían abandonado el territorio palestino.

La UNRWA tiene prohibido operar en Jerusalén Este, pero continúa sus actividades en Gaza y Cisjordania, ocupada por Israel.

