Israel anuncia un ataque contra tres miembros de Hezbolá en Líbano

El ejército israelí anunció el domingo haber atacado a tres miembros del movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano, mientras que el gobierno de Beirut informó de dos muertos en la zona.

«Los terroristas participaron en intentos de restablecer las infraestructuras» del movimiento libanés, lo que viola el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, indicó el ejército.

Por su parte el Ministerio de Salud libanés informó de un «ataque enemigo israelí» contra una motocicleta en Yater, en el sur, que causó un muerto y un herido.

Una segunda persona murió en otro ataque contra un coche en Safad Al Battikh, igualmente en el sur.

En noviembre de 2024 entró en vigor un alto el fuego tras más de un año de hostilidades entre Israel y el movimiento islamista libanés Hezbolá, en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza.

Pese a esta tregua, Israel lleva a cabo de manera regular ataques en Líbano, en particular en el sur, bastión de Hezbolá, y afirma que tienen como objetivo a miembros e infraestructuras del movimiento libanés para impedir su rearme.

El ejército libanés se ha comprometido a completar antes de finales de año el desmantelamiento de las infraestructuras militares de Hezbolá situadas entre la frontera israelí y el río Litani, a unos treinta kilómetros más al norte, tal y como se acordó en el alto el fuego.

