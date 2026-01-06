Israel ataca supuestas instalaciones de Hizbulá y Hamás en Líbano

Jerusalén, 5 ene (EFE).- El Ejército israelí anunció este martes que atacó supuestos almacenes de armas y edificios militares de la milicia chií Hizbulá y del grupo islamista palestino Hamás en «varias zonas de Líbano».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron varios almacenes de armas y edificios militares, tanto en superficie como bajo tierra, utilizados por Hizbulá para impulsar planes terroristas contra las FDI y el Estado de Israel, así como para rearmarse», afirma un comunicado castrense.

Además, añadió el Ejército, impactaron contra presuntas instalaciones para la fabricación de armas de Hamás en el sur de Líbano que, aseguraron, se encontraban ubicadas en zonas civiles, «lo que constituye otro ejemplo del uso cínico de civiles libaneses como escudos humanos por parte de organizaciones terroristas».

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichai Adraee, había emitido ayer una advertencia de evacuación para los pueblos de Kafr Hatta y Ain Al Tineh, en el sur de Líbano, antes del inminente ataque contra supuesta infraestructura militar de la milicia chíi Hizbulá en la zona.

En su publicación, acompañada de dos mapas marcados en rojo con el lugar donde prevén atacar, instaba a los «residentes de los edificios designados» que los evacuaran «inmediatamente» a una distancia de no menos de 300 metros.

El domingo, dos personas murieron en otro ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, que el Ejército israelí también aseguró haber llevado a cabo contra «dos terroristas» de Hizbulá que intentaban restablecer la infraestructura de la organización.

En noviembre de 2024, ambos países firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios.

El grupo Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor de esta tregua.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que Hizbulá está intentando rearmarse, una situación que vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, anunciaron a finales de 2025 las fuerzas armadas israelíes en un comunicado en el que acusaron a este grupo chií libanés de haber violado por entonces el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones. EFE

