Israel ataca supuestos objetivos de Hizbulá y Hamás en el sur y este del Líbano

2 minutos

El Cairo, 5 ene (EFE).- El Ejército israelí atacó este lunes supuestos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá y el movimiento palestino Hamás en el sur y el este del Líbano, teniendo como blanco casas y edificios, informaron fuentes oficiales.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) indicó que las acciones tuvieron lugar en la localidad de Al Manara, en la provincia de la Bekaa, en el este del Líbano, lo que provocó «la destrucción total de una casa y graves daños a casas, automóviles y establecimientos comerciales de los alrededores».

También en el este del Líbano los aviones israelíes atacaron la población de Ain al Tineh, mientras que en el sur del país mediterráneo, tuvieron como objetivo una casa en la localidad de Anan, que fue atacada con dos proyectiles, así como Kfar Hatta, según la agencia.

El Ejército israelí señaló brevemente que habían comenzado a atacar «objetivos terroristas de Hizbulá y Hamás en el Líbano, en respuesta a las continuas violaciones de los acuerdos de alto el fuego».

Hasta el momento, no hay información de posibles víctimas por estas acciones militares.

Poco antes de los ataques, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichai Adraee, emitió una advertencia de evacuación únicamente para los pueblos de Kafr Hatta y Ain al Tineh.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país.

Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que Hizbulá está intentando rearmarse, una situación que vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.EFE

