Israel ataca Teherán e Irán pone en la diana a las universidades israelíes: día 30

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Redacción Internacional, 29 mar (EFE).- Israel informó este domingo de una nueva ronda de ataques contra centros de mando del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán, donde se escucharon explosiones, según recogen medios del país persa.

Por su parte, Irán marcó como objetivos militares a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio, en respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instituciones educativas; y los rebeldes hutíes del Yemen lanzaron por segundo día misiles contra el sur del territorio israelí.

Ataques en Teherán

– Israel completó una nueva oleada de ataques contra «centros de mando móviles» del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán durante la pasada noche, según informó el Ejército israelí este domingo.

– Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que, durante los últimos días, «el régimen iraní había comenzado a reubicar sus centros de mando en unidades móviles» y que sus ataques también tuvieron como objetivo infraestructuras pertenecientes a la industria de producción de armas iraní, habiendo atacado, según dicen, «decenas de depósitos y plantas de armamento».

– La agencia iraní Fars, por su parte, indicó que se «han escuchado varias explosiones» en la capital persa, sin aportar más detalles.

Amenaza contra universidades

– En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria aseguró que «todas las universidades del régimen de ocupación (en referencia a Israel) y de Estados Unidos son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas».

– La Guardia Revolucionaria advirtió a «todos los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor» de mantenerse a una distancia de un kilómetro de las instituciones.

– La madrugada del sábado, EE.UU. e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos.

Segundo misil de los hutíes

– Los rebeldes chíies hutíes del Yemen, aliados de Irán, llevaron a cabo «la segunda operación militar» con un bombardeo de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares en el sur de Israel, indicó en un comunicado el portavoz militar del grupo, Yahya Sarea.

– Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que uno de los drones, que hicieron saltar las alarmas a las 20:00 hora local en Eilat, fue derribado y un misil interceptado antes de alcanzar la frontera israelí, según informa Times of Israel.

– El portavoz hutí afirmó que el grupo continuaría sus ataques «en los próximos días» hasta que Israel detenga sus operaciones militares, las cuales calificó de «crímenes contra el pueblo y los países de la región».

Protestas contra Trump

– Al menos ocho millones de personas participaron en las marchas ‘No Kings’ (No reyes) convocadas en los 50 estados de EE.UU. en contra de lo que califican de «autoritarismo» del presidente, Donald Trump, según detallaron los organizadores a medios estadounidenses.

– Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la «guerra ilegal» que Trump comenzó hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los «abusos» del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

– La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, desestimó que las protestas atrajeron a miles de manifestantes en las principales ciudades de Estados Unidos y las calificó de «sesiones de terapia» para el «trastorno por Trump», un término utilizado por el presidente para burlarse de la oposición.

11.000 objetivos militares atacados

– Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado más de 11.000 objetivos iraníes, incluyendo cerca de 150 barcos, en el primer mes de la guerra contra Irán, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

– Entre los objetivos atacados, hay centros de mando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló el Centcom, con sede en Florida, en un informe distribuido en sus redes sociales.

– También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, fábricas de drones y armas. EFE

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