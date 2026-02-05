Israel ataca varias zonas de Líbano contra supuestos almacenes de armas de Hizbulá

Jerusalén, 5 ene (EFE).- El Ejército israelí informó este jueves por la tarde de que realizó varios ataques en el norte, este y sur de Líbano contra supuestos «almacenes de armas» de la milicia chií Hizbulá.

«Tras el ataque, se identificaron explosiones que indicaban la presencia de armas en la zona. En los últimos meses,se ha detectado actividad de operativos de la organización terrorista Hizbulá en los lugares atacados», afirmó el Ejército israelí en un comunicado.

En la cuenta oficial de X de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se compartió un mapa con las tres zonas atacadas, aunque solo dos aparecían con la ubicación detallada: Baalbek (este) y Marjayoun (sur del país).

Las FDI continúan acusando a Hizbulá de violar el acuerdo de alto el fuego y prometieron hoy nuevamente actuar para «eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de atacar la entrada de túneles que se utilizaban para almacenar armas dentro de instalaciones militares terroristas de Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano», dijo el portavoz de las FDI para medios árabes, Avichay Adraee, en X.

Desde que el alto el fuego entró en vigor en el Líbano el 27 de noviembre de 2024, Israel ha bombardeado casi a diario el sur del país (y en ocasiones el Valle de la Becá, en el este, o Beirut en el norte) alegando presuntas actividades de rearme de Hizbulá. El grupo chií, por su parte, no ataca territorio israelí desde diciembre de 2024. EFE

