Israel bombardea Teherán por segunda vez este jueves

Jerusalén, 5 mar (EFE).- La aviación militar israelí bombardea Teherán por segunda vez este jueves, informó el Ejército israelí en un comunicado.

«La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Unidad de Inteligencia, comenzó hoy por segunda vez los ataques contra la infraestructura del régimen terrorista en Teherán», recoge un comunicado castrense.

La nota de los militares especifica que este bombardeo supone el decimotercer ataque de Israel sobre la capital iraní desde el inicio de su ofensiva el sábado. Solo esta mañana, los pilotos israelíes bombardearon cuarenta puntos de Teherán, según el Ejército.

Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán con ataques con misiles y drones que han acabado con el jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios y a la que la República Islámica ha respondido con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región.

Mientras la represalia iraní ha matado en Israel a diez personas, los ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos se han cobrado la vida de 787 personas en Irán, según la Media Luna Roja (que no actualiza sus datos desde el martes).

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU., cifra en al menos 1.097 civiles los que han muerto en Irán, incluidos 181 niños menores de 10 años. EFE

