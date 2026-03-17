Israel bombardea Teherán y Beirut, y se registra una ola de ataques en Bagdad

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Israel anunció el martes bombardeos a gran escala contra Teherán y posiciones del movimiento proiraní Hezbolá en el sur Beirut, en el día 18 de la guerra en Oriente Medio en que también se registró una ola de ataques en la capital de Irak.

En más de dos semanas, la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán ha dejado más de 2.200 muertos, mayoritariamente en Irán y Líbano, según las autoridades.

La inestabilidad geopolítica generada por el conflicto, así como sus consecuencias económicas, preocupan al mundo entero y angustian a los mercados, con los precios del petróleo que se mantienen alrededor de 100 dólares el barril.

En Bagdad, cuatro personas murieron el martes por un misil lanzado contra una casa en el barrio acaudalado de Jadriya que, según una fuente de grupos proiraníes de Irak, albergaba a asesores militares iraníes.

Igualmente, la embajada estadounidense en la capital iraquí fue atacada dos veces en el lapso de pocas horas entre lunes y martes. Un periodista d la AFP vio cuando la defensa aérea interceptó un proyectil, mientras un dron cayó en el complejo diplomático.

También cayó un proyectil sobre el techo de un hotel situado en la Zona Verde, un sitio ultrarresguardado de Bagdad, donde provocó un incendio.

– Teherán y Beirut bombardeados –

La guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán involucró a Irak, que quería evitar ese escenario a toda costa.

Grupos proiraníes de Irak reivindican ataques diarios con drones contra intereses estadounidenses o instalaciones petroleras, mientras que sus facciones armadas son atacadas por fuerzas estadounidenses e israelíes.

Como en noches anteriores, Israel continuó el martes sus bombardeos en Líbano e Irán, y varios países del Golfo reportaron ataques con drones y misiles contra sus territorios.

El ejército israelí lanzó «una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de terror del régimen en Teherán», la capital de Irán, según las fuerzas armadas.

También emprendieron «una ola adicional de ataques contra infraestructuras de terror de Hezbolá en Beirut», agregó.

La estatal Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó poco después que tres barrios de Beirut fueron alcanzados por los bombardeos israelíes, incluyendo un edificio residencial.

Por su parte, Hezbolá afirmó haber atacado soldados y tanques israelíes en varias localidades del sur de Líbano.

Entre tanto, un ciudadano pakistaní murió por la caída de los escombros de un misil interceptado en Abu Dabi, informó la oficina de prensa gubernamental de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Asimismo, la zona industrial petrolera de Fujairah, en la costa de EUA fue atacada el martes con drones, que provocaron un incendio, según las autoridades, que no reportaron heridos.

– Irán quiere jugar en México –

Más de un millón de personas han sido desplazadas desde el inicio de los bombardeos israelíes en Líbano, arrastrado a la guerra tras los ataques de Hezbolá contra Israel por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, el primer día del conflicto.

En Israel volvieron a activarse las alarmas tras la detección de misiles lanzados desde Irán.

La república islámica también atacó a sus vecinos del Golfo que albergan bases e intereses estadounidense, donde ha lanzado drones y misiles, en especial contra el aeropuerto de Dubái, uno de los principales centros del tráfico aéreo mundial.

La Autoridad de Aviación Civil de EAU cerró brevemente el espacio aéreo del país la mañana del martes.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió el lunes que los países aliados, sobre todo los europeos, deben ayudar a asegurar el tránsito naval por el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% de la producción mundial de crudo y gas natural, y que ha sido bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto.

«Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse», declaró Trump, quien animó a «las demás naciones» a implicarse «rápidamente y con gran entusiasmo».

A su vez, el canciller alemán Friedrich Merz, descartó el lunes una acción de la OTAN para abrir el estrecho de Ormuz.

Previamente, Japón y Australia habían descartado acatar el llamado de Trump.

En tanto, la selección de fútbol de Irán, clasificada al Mundial de este año, dijo estar negociando con la FIFA para jugar sus partidos en México.

El combinado de la república islámica tiene programado disputar sus partidos de la primera fase en Los Ángeles y Seattle, y su campamento base estaría en el estado de Arizona.

«Dado que Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguidad de la selección nacional iraní, ciertamente no iremos a Estados Unidos», declaró el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

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