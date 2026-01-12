Israel bombardea y mata a tres palestinos en el sur de Gaza, pese al alto el fuego

2 minutos

(Actualiza con la versión del Ejército israelí)

Jerusalén/Gaza, 12 ene (EFE).- Un dron israelí bombardeó este lunes a un grupo de palestinos en el barrio de Batn al Samin, al sur de la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza), matando a tres personas e hiriendo a una cuarta, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó a EFE una fuente del Hospital de Naser.

Las tres víctimas mortales fueron identificadas por esta fuente como Wisam Abdulah Salem al Amour, Mahmud Sobhi Breika y Atef Samir al Bayouk.

Además, una mujer quedó herida por este ataque israelí, según confirmó la agencia de noticias palestina Wafa. El propio Ejercito israelí afirmó en un comunicado, horas después, haber matado a tres supuestos milicianos «armados en la zona de la línea amarilla que se acercaron a las tropas», y herido a un cuarto.

«Durante los registros realizados tras su eliminación, se localizaron armas y equipo militar destinados a recopilar información sobre la actividad de las Fuerzas de Defensa en la zona», añade el comunicado castrense.

La llegada del alto el fuego en Gaza -el pasado 10 de octubre- supuso el fin de las muertes diarias de decenas de palestinos en bombardeos israelíes, pero el Ejército, replegado y controlando aún más de la mitad de Gaza, sigue llevando a cabo ataques como este casi a diario.

Al menos 442 palestinos han muerto por ataques de Israel desde el inicio de la tregua, entre ellos más de 70 niños según Unicef, y más de un millar han sido heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Las tropas israelíes, aunque se retiraron a la conocida como línea amarilla como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, todavía controlan el 54 % del territorio palestino de Gaza.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado ya a 71.419 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones. EFE

aa-ngg-pms/rcf