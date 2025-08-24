Israel confirma ataques contra una base militar y centrales eléctricas en Yemen
Jerusalén, 24 ago (EFE).- El Ejército israelí bombardeó este domingo una base militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, la capital de Yemen, supuestamente utilizados para «actividades militares» por los rebeldes hutíes, que controlan la ciudad.
«Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron infraestructura militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, incluida una base militar donde se encuentra el palacio presidencial», dijo el Ejército en un comunicado.
El comunicado israelí se publica poco después de que los rebeldes hutíes hayan denunciado ataques israelíes contra una compañía petrolera y una central eléctrica en la capital del Yemen, Saná, la misma que ya había sido blanco de otro ataque del Ejército israelí hace una semana, informaron medios afines a los insurgentes. EFE
jdg/pms/jfu