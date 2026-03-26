Israel desahucia a 15 familias de un barrio palestino de Jerusalén, denuncia la ONU

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Jerusalén, 26 mar (EFE).- Las autoridades israelíes desahuciaron de sus hogares a 15 familias del barrio palestino de Silwan, cerca de la Ciudad Vieja del ocupado Jerusalén Este, para entregar sus casas a colonos israelíes, denunció este jueves la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En un comunicado de su rama en los territorios palestinos ocupados, la OCHA explica que estos desahucios representan «una peligrosa escalada en los desalojos forzosos ilegales, que forman parte de un patrón más amplio de traslados forzosos en Cisjordania».

«Estos desalojos agravan las necesidades humanitarias, socavan los medios de subsistencia y amenazan el tejido social de las comunidades palestinas bajo ocupación» dice la OCHA.

Y recuerda que más de 200 familias palestinas en Jerusalén Este, con aproximadamente 900 personas, enfrentan procesos de desahucio presentados ante los tribunales israelíes, en su mayoría por colonos. «Todas ellas corren el riesgo de ser desplazadas forzosamente», advierte la agencia de la ONU.

El desahucio se produce después de que el Tribunal Supremo israelí desestimó las apelaciones de 20 familias contra una ley israelí discriminatoria que otorga a los judíos el derecho en exclusiva de reclamar en Jerusalén propiedades anteriores a 1948 (la creación del Estado de Israel), mientras que niega a los palestinos ese mismo derecho.

La organización de colonos Ateret Cohanim -en coordinación con las autoridades estatales y con financiación extranjera- es la que está interponiendo decenas de demandas para desalojar a estas familias palestinas y confiscar sus hogares para la expansión de asentamientos ilegales en Jerusalén Este.

«Instamos a las autoridades israelíes a que detengan los desalojos. Deben cesar y revertir la expansión de los asentamientos y respetar el derecho internacional humanitario», dice la OCHA. EFE

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