Israel detiene a 175 activistas de la flotilla de ayuda para Gaza

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Israel detuvo a 175 activistas que iban a bordo de 20 barcos de una nueva flotilla de ayuda para Gaza cuando se dirigían al territorio palestino con un cargamento de ayuda, informó el gobierno del Estado hebreo.

Los organizadores de la flotilla, compuesta por casi 60 embarcaciones, habían denunciado poco antes que buques israelíes los habían rodeado «ilegalmente» en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, y que los amenazaron con «secuestros y violencia».

«Aproximadamente 175 activistas de más de 20 barcos (…) se encaminan ahora pacíficamente a Israel», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado, junto a un video de los activistas bajo custodia en uno de sus buques.

Israel controla todos los puntos de entrada a la Franja de Gaza y ha sido acusado por la ONU y oenegés extranjeras de impedir la entrada de bienes al territorio, lo que ha provocado escasez desde el inicio de la guerra en el enclave palestino, en octubre de 2023.

«A la hora en que publicamos este comunicado (04H30 GMT), al menos 22 de los 58 barcos de la flotilla fueron tomados por asalto por las fuerzas israelíes, en total violación del derecho internacional», afirmó la Flotilla Mundial Sumud, que organiza la movilización por los palestinos.

Inicialmente no fue posible verificar de forma independiente la versión de la flotilla, que partió en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

Actualmente se encuentran frente a las costas de Grecia, cerca de Creta, según el seguimiento en directo de la página web de la organización.

«Nuestros barcos fueron abordados por lanchas militares cuyos ocupantes se identificaron como de ‘Israel'», precisó la organización en un comunicado previo en X.

Añadió que los ocupantes fueron «apuntados con láseres y armas de asalto semiautomáticas» y que los soldados «ordenaron a los participantes que se agruparan en la parte de la delantera de los barcos y se pusieran de cuatro patas».

Un primer viaje de la Flotilla Global Sumud en 2025 atravesó el Mediterráneo hasta las proximidades de Gaza y captó la atención del mundo entero.

Los cerca de 50 barcos que la integraban fueron interceptados por Israel frente a las costas de Egipto y la Franja de Gaza a inicios de octubre.

La operación israelí, calificada de ilegal por los organizadores y por Amnistía Internacional, suscitó condenas internacionales.

Los miembros de la tripulación fueron arrestados y expulsados por Israel.

La Franja de Gaza enfrenta un bloqueo israelí desde 2007, que se recrudeció luego del inicio de la guerra desatada por el mortal ataque de 2023 que el grupo islamista Hamás perpetró en territorio del Estado hebreo.

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