Israel dice haber atacado 320 objetivos de Hizbulá, 80 en el último día

Jerusalén, 5 mar (EFE).- El Ejército israelí dijo este jueves haber atacado 320 objetivos que atribuye al grupo chií libanés Hizbulá, de los cuales 80 en las últimas 24 horas, informó el portavoz castrense, Effie Defrin, en una comparecencia pública.

El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del río Litani, advirtiendo que tiene previsto bombardear áreas del sur en el marco de la actual escalada contra Hizbulá y la guerra con Irán.

Por el momento ello ha supuesto el desplazamiento de 84.000 personas según el Gobierno libanés, una cifra que Defrin aumentó a 300.000 sin aportar la fuente de esta información.

Las fuerzas armadas israelíes aseguran haber tomado «menos de diez» posiciones en el lado libanés de la divisoria con una profundidad de «cientos» de metros en el país vecino, alegando crear una línea defensiva para las comunidades del norte de Israel.

Sin embargo, las posiciones ocupadas se suman a las cinco que Israel ya retiene en el sur del Líbano (pese a la retirada que estipulaba el acuerdo de alto el fuego vigente desde noviembre de 2024) y no ha dado detalles sobre cuánto tiempo las mantendrá en su poder.

«Estamos fortaleciendo la defensa para los asentamientos (del norte de Israel) y desplegados a lo largo de la frontera», continuó Defrin.

Los cascos azules denunciaron el miércoles la incursión de tropas israelíes cerca de los municipios de Merkaba, Al Adeisse, Kfar Kila y Ramyah «antes de regresar al sur de la Línea Azul», la frontera de facto entre ambos países, dijo la misión en un comunicado.

Human Right’s Watch ha denunciado que la orden de desplazamiento israelí a los habitantes al sur del Litani «supone graves riesgos de violación de las leyes de la guerra»: «El área supone en torno al 8 % del territorio libanés y es hogar de cientos de miles de personas».EFE

pbj/mt/alf