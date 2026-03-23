Israel dice haber atacado fábricas de armas y sedes de la Guardia Revolucionaria en Irán

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Jerusalén, 23 mar (EFE).- Israel atacó anoche plantas dedicadas a la fabricación de armas y misiles y sedes de la Guardia Revolucionaria (CGRI) en Teherán, aseguró este lunes el Ejército.

Los aviones de combate israelíes atacaron la pasada noche «varias sedes y bases de organizaciones de seguridad del régimen iraní, así como importantes instalaciones de fabricación de armas», indicó.

Entre los objetivos enumerados por el Ejército israelí está una sede de defensa aérea de la CGRI, un gran complejo militar en el centro de la capital y un cuartel de inteligencia y un puesto de mando de la Fuerza Quds, usado para coordinar y supervisar la inteligencia de este cuerpo militar.

Además, según su relato, atacaron una planta de fabricación de misiles de crucero navales y otras plantas de fabricación e instalaciones de investigación relacionadas con la electrónica, los misiles balísticos y las ojivas.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero sigue escalando. El domingo, Tel Aviv lanzó una oleada de ataques contra Teherán y el sur del Líbano, mientras el bloqueo de la navegación por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, sigue en el epicentro del conflicto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció, sin embargo, que ha iniciado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenó posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las negociaciones.

Desde Irán admiten que ha habido contactos, pero niegan que haya negociaciones. EFE

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