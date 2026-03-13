Israel dice haber matado 350 miembros de Hizbulá en Líbano, donde hay casi 800 fallecidos

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Jerusalén, 13 mar (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este viernes que 350 miembros del grupo chií Hizbulá han muerto en sus ataques contra el Líbano, donde las autoridades elevan a 773 la cifra total de fallecidos por la ofensiva israelí.

«Desde el inicio de la operación Rugido del León, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, el ejército) han eliminado a 350 terroristas de Hizbulá, incluyendo altos cargos», recoge un comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes.

Las autoridades libanesas elevaron este viernes a 773 el balance de muertos por la ofensiva israelí, más del doble de fallecidos reconocidos por las fuerzas armadas y calificados como miembros de Hizbulá.

Consultado por EFE, el Ejército israelí rechazó pronunciarse sobre la diferencia numérica o si los 423 fallecidos adicionales a los recogidos por su comunicado se trataban de civiles.

En su comunicado, el Ejército israelí aseguró haber atacado el Líbano por tierra, mar y aire acabando con «numerosos terroristas, incluyendo comandantes clave de distintas organizaciones terroristas que operan desde territorio libanés».

Entre ellos destacaron los nombres de Zid Ali Jomaa, «comandante de la Dirección de Potencia de Fuego de Hizbula»; Ali Reza Bi Azhar, a la cabeza de la inteligencia en el Cuerpo del Líbano de la Fuerza Quds iraní; Ahmad Rasouli, que dirigía la inteligencia del Cuerpo de Palestina de la Fuerza Quds, y Ali Maglas Tabaja, de la División Imán Huseín de la Guardia Revolucionaria.

Las FDI añaden a su lista a siete comandantes «prominentes» de Hizbulá, cinco de los Cuerpos para Palestina y el Líbano de la Fuerza Quds, tres comandantes de la División Imán Huseín y uno de la Yihad Islámica.

El balance de muertos por la ofensiva aérea israelí contra el Líbano se elevó este viernes a 773, después de que 86 nuevas personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que el número de heridos desde el inicio de los ataques hace doce días asciende ya a 1.933, según fuentes oficiales libanesas.

Además, casi un millón de personas se han visto desplazadas a la fuerza por la ofensiva de Israel en el líbano, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Hizbulá, por su parte, ataca a diario con cohetes el norte de Israel, que en ocasiones consiguen impactar contra el país pero no han causado víctimas mortales. EFE

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