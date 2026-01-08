Israel dice haber vuelto a atacar objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano

3 minutos

Jerusalén, 8 ene (EFE).- El Ejército israelí informó este jueves de un nuevo ataque al sur del Líbano, concretamente a la localidad de Zaita, contra «un terrorista» de la organización chií Hizbulá.

En un comunicado, las fuerzas armadas israelíes justifican el ataque «en respuesta a las continuas violaciones por parte de Hizbulá de los acuerdos de alto el fuego».

Israelí golpeó de nuevo el sur del Líbano tras el ataque ayer miércoles a otro presunto miliciano de la organización, esta vez en la localidad de Juaiya, también al sur del país vecino.

Según el Ejército, el «terrorista» habría participado en los intentos de restablecer la infraestructura del grupo armado en la zona, lo que Israel denominó «una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano».

Además otro ataque contra una aldea de esa zona este martes produjo la muerte de al menos dos personas.

El ataque de ayer martes se produjo en la ciudad de Kfardounin, en el distrito de Bint Jbeil, según informó el Ministerio de Salud libanés, y el lunes Israel atacó lo que definió como «objetivos terroristas de Hizbulá y Hamás en el Líbano».

Ante estos ataques, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó ayer a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores «regionales e internacionales», de consolidar el alto al fuego.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que los esfuerzos del Gobierno de Líbano para desarmar al grupo chií Hizbulá «distan mucho de ser suficientes», una circunstancia que es «imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano».

Un mensaje distribuido por la oficina de Netanyahu celebra como «comienzo alentador» los esfuerzos del Gobierno y el Ejército libaneses para el desarme, pero añade que son insuficientes, «como lo demuestran los esfuerzos de Hizbulá por rearmarse y reconstruir su infraestructura terrorista con el apoyo de Irán».

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Ejército israelí ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de la tregua.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado. EFE

ybp/fpa