The Swiss voice in the world since 1935

Israel dice que Bélgica apoya el «terrorismo» tras anuncio de que reconocerá a Palestina

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 3 sep (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atacó este miércoles al mandatario belga, Bart De Wever, y acusó a este país europeo de «alimentar el cocodrilo terrorista» tras su intención de reconocer un Estado palestino en septiembre.

«El primer ministro belga, De Wever, es un líder débil que busca apaciguar al terrorismo islámico sacrificando a Israel. Quiere alimentar al cocodrilo terrorista antes de que devore a Bélgica. Israel no cederá y seguirá defendiéndose», dijo la Oficina en un comunicado en X.

La madrugada del martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país iba a reconocer el Estado palestino durante la Asamblea de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, asegurando que es una respuesta «al drama humanitario» instalado en la Franja de Gaza.

El reconocimiento se producirá en dos tiempos, primero en forma de adhesión a la Declaración de Nueva York -impulsada por Francia y Arabia Saudí- en esta ciudad, junto a un llamamiento a la coexistencia de Israel y Palestina.

Más adelante, a través de un real decreto, llegará el reconocimiento legal y jurídico siempre que se cumplan dos condiciones: la exclusión de Hamás de todo proceso y la liberación de todos los rehenes israelíes, según explicó este miércoles Prévot ante el Parlamento belga. EFE

pms/mt/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR