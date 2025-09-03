Israel dice que Bélgica apoya el «terrorismo» tras anuncio de que reconocerá a Palestina

Jerusalén, 3 sep (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atacó este miércoles al mandatario belga, Bart De Wever, y acusó a este país europeo de «alimentar el cocodrilo terrorista» tras su intención de reconocer un Estado palestino en septiembre.

«El primer ministro belga, De Wever, es un líder débil que busca apaciguar al terrorismo islámico sacrificando a Israel. Quiere alimentar al cocodrilo terrorista antes de que devore a Bélgica. Israel no cederá y seguirá defendiéndose», dijo la Oficina en un comunicado en X.

La madrugada del martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país iba a reconocer el Estado palestino durante la Asamblea de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, asegurando que es una respuesta «al drama humanitario» instalado en la Franja de Gaza.

El reconocimiento se producirá en dos tiempos, primero en forma de adhesión a la Declaración de Nueva York -impulsada por Francia y Arabia Saudí- en esta ciudad, junto a un llamamiento a la coexistencia de Israel y Palestina.

Más adelante, a través de un real decreto, llegará el reconocimiento legal y jurídico siempre que se cumplan dos condiciones: la exclusión de Hamás de todo proceso y la liberación de todos los rehenes israelíes, según explicó este miércoles Prévot ante el Parlamento belga. EFE

