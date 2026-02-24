Israel dispara a militares libaneses que estaban estableciendo un puesto de observación

2 minutos

Beirut, 24 feb (EFE).- Israel disparó este martes contra el lugar donde un grupo de militares del Ejército libanés estaba estableciendo un puesto de observación en el sur del Líbano, en un área cercana a la divisoria de facto entre ambos países.

«Mientras el Ejército estaba estableciendo un puesto de observación en la frontera sur, en el área de Sarda-Marjayún, la zona que rodea el puesto fue tiroteada desde el lado israelí. Simultáneamente, un dron israelí voló a baja altura y difundió amenazas para forzar al personal a irse», denunció la institución castrense libanesa en un comunicado.

Según la nota, la comandancia libanesa ordenó responder a las acciones israelíes reforzando la posición y disparando hacia el origen del fuego, mientras que el asunto ha sido elevado al comité que vigila el alto el fuego en vigor entre ambos países desde finales de 2024.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó en un comunicado que efectuó «disparos de advertencia» tras detectar que las tropas libanesas estaban creando una posición sin coordinar con ellos y que esta estaba siendo erigida cerca de uno de los puntos que ocupan en el sur del Líbano.

Desde el cese de hostilidades, Israel ha protagonizado varios incidentes de este tipo no solo contra los militares libaneses sino también contra la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

Además, ha intensificado recientemente sus acciones en el país, donde el pasado viernes mató a diez personas en un edificio donde se reunían miembros de Hizbulá en el oriental Valle de la Bekaa y a dos presuntos miembros del movimiento islamista palestino Hamás en un campo de refugiados del sur del país. EFE

