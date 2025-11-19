Israel dispara contra barcos pesqueros palestinos y detiene a tres personas

Gaza, 19 nov (EFE).- Lanchas patrulleras de la Armada israelí abrieron fuego este martes contra barcos pesqueros palestinos cerca del puerto de la ciudad de Gaza, declaró a EFE el jefe de los Comités de Pescadores, Zakaria Bakr.

Bakr afirmó que, tras el incidente -en el que el Ejército atacó a las embarcaciones con «ametralladoras a pocos metros de la costa»-, tres pescadores, Khaled Yousef Shamlah, Hassan Jamal Al-Nu’man y Mahmoud Saeed Al-Saeedi, fueron detenidos y «llevados a un lugar desconocido».

Por su parte, el Ejército israelí indicó a EFE que se encuentra revisando la información y no ofreció detalles sobre las operaciones que mantiene en la Franja.

Según la oficina de medios del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, Israel ha violado el acuerdo en 393 ocasiones, ha matado a 279 gazatíes y ha herido a más de 652, además de detener «arbitrariamente» a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas. EFE

