Israel en la ONU: Las operaciones en Oriente Medio durarán «el tiempo que sea necesario»

Naciones Unidas, 2 mar (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió este lunes de que las operaciones en Oriente Medio durarán «el tiempo que sea necesario» hasta conseguir sus objetivos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntase a una extensión deseada de «unas cuatro semanas».

«Continuarán el tiempo que sea necesario para alcanzar los objetivos», declaró en una rueda de prensa ante los medios en la ONU.

Según detalló, los objetivos de la operación conjunta, bautizada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, son «acabar con las armas nucleares, acabar con la Marina iraní y derrocar al régimen» de los ayatolás.

«Estamos golpeando de forma decisiva y quirúrgica, sin pedir perdón, mientras desmantelamos el régimen, y los líderes iraníes están atacando con desesperación», afirmó el representante.

Danon defendió el curso de la operación iniciada la madrugada de este sábado junto con Estados Unidos y que ha provocado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

«Seré claro: haremos todo lo necesario para proteger a nuestro pueblo y nuestras fronteras», amenazó.

Tras el fallecimiento de Jameneí, Irán prometió vengarse con la mayor de las fuerzas. Como represalia, bombardeó Tel Aviv, Jerusalén y países de la región en los que hay bases estadounidenses, lo que ha provocado el mantenimiento de los ataques en la región.

Además, Israel ha atacado más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano en la última ráfaga de bombardeos lanzados este lunes, después de que extendiera su ofensiva al país vecino para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán. EFE

