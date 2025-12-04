Israel envía delegación a El Cairo para lograr el «regreso inmediato» de su último rehén

3 minutos

Jerusalén, 4 dic (EFE).- Israel envió este jueves una delegación a El Cairo para mantener conversaciones con los mediadores con el objetivo de lograr el «regreso inmediato» del cuerpo de su último rehén en la Franja de Gaza, según informó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

«Por orden del primer ministro Netanyahu, esta mañana partió hacia El Cairo una delegación encabezada por el Coordinador del Servicio de Seguridad de Israel, Gal Hirsch, quien mantuvo conversaciones con los mediadores con el objetivo de lograr el regreso inmediato del último secuestrado, el difunto sargento Ran Gvili», reza la nota,

La delegación israelí, según el comunicado, incluyó además a funcionarios del Ejército israelí, el Shin Bet y el Mosad.

«Al término de la conversación, se acordó concentrar esfuerzos intensivos e inmediatos que conduzcan al cumplimiento total de la misión del Servicio de Seguridad de Israel», concluye el mensaje de la oficina de Netanyahu.

Ayer miércoles, Hamás entregó a Israel el cuerpo de Suthdisak Rinthalak, el rehén tailandés que quedaba en Gaza, con lo que ya solo queda un cautivo fallecido en la Franja palestina, el policía Gvili.

Desde que el 10 de octubre entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el grupo islamista Hamás ha entregado a los 20 rehenes que quedaban vivos en la Franja y a 47 de los 48 cuerpos de los cautivos fallecidos.

Cuando Hamás entregue al último fallecido, se considerará terminada la llamada primera fase del acuerdo y comenzará la segunda, en la que se abordará el desarme de grupo islamista, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata para la Franja y otros aspectos de la tregua.

Desde su entrada en vigor, el Ejército israelí se ha retirado hasta la conocida como línea amarilla del acuerdo, que engloba más de la mitad del territorio palestino y que, según denuncian las autoridades gazatíes, ha ido ensanchando.

Mientras, la ayuda humanitaria en Gaza, cuya entrada controla israel, aún no alcanza los niveles acordados y sus más de dos millones de personas siguen viviendo en un enclave arrasado con condiciones infrahumanas, cientos de miles de ellas en tiendas de campaña ante la llegada del invierno.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto más de 70.000 palestinos en ataques israelíes y más de 170.0 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. EFE

ybp/jlp