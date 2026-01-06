Israel hiere a 5 alumnos con munición real en la universidad más prestigiosa de Palestina

Jerusalén, 6 ene (EFE).- El Ejército israelí accedió este martes al campus principal de la Universidad de Birzeit, en la ciudad palestina de Ramala, para detener una protesta solidaria por presos palestinos dejando cinco estudiantes heridos con munición real, informó la Media Luna Roja Palestina.

Esta organización recuenta también otros 4 heridos por inhalación de gas lacrimógeno y dos más por lesiones tras caídas, elevando la cifra total a 11 personas damnificadas.

La Media Luna Roja fue también quien atendió a estos alumnos que posteriormente fueron trasladados a un hospital cercano, en un nuevo episodio de violencia en una Cisjordania ocupada que vive una escalada de ataques desde que se iniciara la guerra en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel entraron al campus de la considerada universidad más prestigiosa de Palestina en diversas clasificaciones académicas internacionales y usaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, a la vez que munición real, mientras los estudiantes se dispersaban a toda prisa.

Los alumnos se encontraban realizando una protesta pacífica por la situación de los presos palestinos y, además, se estaba proyectando «una película sobre el asesinato de la niña gazatí Hind Rajab», de 6 años, cuando llegó el Ejército israelí, según han informado varias fuentes de la universidad a EFE.

«Justo cuando se pensaba que las FDI habían abandonado el campus, volvieron sembrando más terror y caos entre los estudiantes», continuaron estas fuentes en su relato.

Y añaden: «Nunca habían entrado con esta brutalidad al campus y en horario de clase».

EFE ha solicitado un comentario público a la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel que, por el momento, no se ha producido.

«Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales para que intervengan y pongan fin a la crisis en la universidad y el sistema de educación superior en Palestina», afirmó el rector de la universidad, Talal Shahwan, en una rueda de prensa posterior.

El 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este- concluyó un informe publicado por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes, en diciembre.

«Entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1200 incidentes de violencia de colonos. En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2932 personas, incluidos 1326 niños», señalaba entonces el informe cuyas cifras han quedado desactualizadas.

Además, el Ejército israelí ha asesinado a 982 palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en el territorio ocupado militarmente de Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás contra Israel, y otros 21 murieron a manos de colonos, según informó también en diciembre la ONG israelí B’Tselem.

También hoy la Media Luna Roja palestina atendió a otros dos palestinos con heridas de munición real, una en la pierna y otra en la mano, durante un ataque israelí en Arab al-Rashayda, en la gobernación de Belén. EFE

