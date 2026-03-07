Israel inicia una nueva oleada de bombardeos contra Teherán e Isfahán

Jerusalén, 7 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este sábado una nueva oleada de ataques contra «infraestructura del régimen» iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, sin dar más detalles, en el octavo día de esta guerra ya regional lanzada junto a EE.UU.

Esta madrugada, Israel ya había bombardeado con 80 cazas Teherán y el centro del país, con ataques contra la Universidad Imán Hosein, pero también búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban «cientos de agentes del régimen», entre ellos «altos cargos», según otro comunicado castrense.

La universidad bombardeada está afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y se desempeñaba también como academia militar en la formación y capacitación del personal del sector de defensa iraní. Según Israel, la Guardia Revolucionaria la estaba usando como recinto de reunión.

Según un análisis de la ONG de monitoreo Airwars, que documenta el daño de guerras aéreas causado a civiles, EE.UU. e Israel han realizado más ataques diarios en Irán que en cualquier otra campaña de bombardeos de la historia reciente.

Ambos países afirmaron haber bombardeado en Irán de forma conjunta unos 4.000 objetivos en los primeros cuatro días, según este grupo con sede en Reino Unido.

Esto representa más objetivos que en los primeros seis meses de la coalición liderada por EE.UU. contra el grupo Estado Islámico, y casi el doble del promedio de blancos diarios reivindicados por Israel en los primeros cuatro días de su ofensiva contra Gaza, detalla esta ONG, que lo achaca al amplio uso de la inteligencia artificial en la selección de objetivos por parte del Ejército israelí.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado por lo menos diez muertos.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno. EFE

