Israel insta a Ucrania a presentar pruebas del comercio con «grano robado» por Rusia

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Jerusalén, 28 abr (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, instó este martes a Ucrania a presentar pruebas de que Israel haya comprado «grano robado por Rusia» de zonas ucranianas ocupadas, tras sus acusaciones de permitir la entrada en un puerto israelí de buques cargados de trigo de esas zonas.

Lo dijo en una rueda de prensa en Jerusalén tras el mensaje publicado en X por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmando que dicha compra contraviene las leyes de Israel y asegurando que su Gobierno ha «tomado todas las medidas necesarias a través de canales diplomáticos para evitar este tipo de incidentes».

El mensaje de Zelenski se produce después de que el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, denunciara este lunes que Israel ha permitido la entrada en el puerto de Haifa, por segunda vez en unas semanas, a un barco que transportaba grano de territorio ucraniano ocupado por Rusia, pese a las reclamaciones de Kiev para que las autoridades israelíes lo impidieran.

«El director general del ministerio habló hoy con la autoridad tributaria israelí, que ha iniciado una investigación», dijo Saar preguntado por estas acusaciones, y añadió que «cuando se investiga algo, se verifican los hechos».

Según su versión, el buque «no ha entrado en el puerto y aún no ha presentado su documentación», por lo que «no es posible verificar la veracidad de las afirmaciones ucranianas sobre la falsificación del conocimiento de embarque».

Saar añadió que, hasta el momento, el Gobierno ucraniano no ha solicitado asistencia jurídica y solo «ha publicado tuits».

«Rechazamos la diplomacia en Twitter y no nos dejaremos influenciar por ella. Repetimos a nuestros amigos ucranianos: si tienen alguna evidencia de robo presentada a través de los canales apropiados», dijo el ministro.

Y agregó que le resultan «sorprendentes» estas acusaciones viniendo de un país al que Israel ha apoyado «en foros internacionales y de tantas maneras, incluyendo ayuda humanitaria». EFE

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